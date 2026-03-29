Uma aposta de Goiânia acertou os 5 números no sorteio da Quina, realizado neste sábado (29). A aposta simples foi registrada na Loteria Padrão, localizada no Jardim Novo Mundo, e vai receber R$ 9.397.637,94.\nConfira os números sorteados: 03 - 09 - 12 - 24 - 80\nAo todo, no Brasil, 134 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 3.644,07. Outras 8.051 apostas acertaram três dezenas e levaram R$ 56,90 cada. Já 142.277 apostas acertaram duas dezenas e ganharam R$ 3,21. Em Goiás, seis apostas acertaram quatro números na Quina.\nO próximo sorteio da Quina será nesta segunda-feira (30), com prêmio estimado em R$ 600 mil.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.