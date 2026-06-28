Uma aposta registrada em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), está entre as nove vencedoras da Quina de São João 2026 e garantiu um prêmio de R$ 26,6 milhões. O sorteio do concurso especial 7.051 foi realizado neste domingo (28) pela Caixa Econômica Federal e distribuiu um total de R$ 239,4 milhões, valor que não acumula. As dezenas sorteadas foram 19, 32, 50, 73 e 75.\nAlém da aposta de Alexânia, os bilhetes premiados foram registrados em Brasília (DF), com duas apostas, Aripuanã (MT), Contagem (MG), Indaiatuba (SP), Paranavaí (PR), Fortaleza (CE) e Campos dos Goytacazes (RJ). Parte dos vencedores apostou por meio de bolões.\nMega-Sena 30 anos: grupo usa IA em bolão de R$ 232 mil para tentar prêmio de R$ 300 milhões\nNota Fiscal Goiana: veja os ganhadores de R$ 1,2 milhão em prêmios\nReceita paga restituição do IR a 9,5 milhões de contribuintes no dia 30, veja se você vai receber