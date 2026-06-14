As apostas exclusivas para concorrer ao prêmio de R$ 250 milhões da Quina de São João começaram neste domingo (14), conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal. O concurso 7051 é considerado especial devido à tradição da temporada junina comemorada em todo o país. Sorteio será realizado no dia 28 de junho.\nPara participar, é necessário acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Já os correntistas da Caixa têm um acesso exclusivo por meio do Internet Banking CAIXA (IBC). Para fazer aposta simples, é necessário registrar a aposta até as 22h do dia 27 de junho. Já os bolões encerram às 13h de domingo, no dia 28 de junho.\nAlém de acessar o site, é necessário marcar de cinco, sendo aposta simples, até 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O participante também pode deixar o sistema escolher os números, sendo essa opção chamada Surpresinha. Cada aposta simples custa R$ 3 e podem ser pagas por cartão ou via PIX.