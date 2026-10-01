Goiás registrou a terceira queda consecutiva em seu rebanho bovino em 2025. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), o estado tinha cerca de 22,5 milhões de cabeças em 2025, uma redução de 3,25% em relação a 2024, quando haviam cerca de 23,2 milhões de animais registrados. O estado ainda tem o terceiro maio rebanho do País, atrás apenas do Mato Grosso e do Pará. Entre os motivos, estão o ciclo pecuário de alta e a expansão da agricultura.\nForam 24,4 milhões de cabeças em 2022, número que recuou para 23,7 milhões em 2023, chegando a 23,2 milhões em 2024 e fechando 2025 com 22,5 milhões de bovinos. O estado respondeu por 9,6% do efetivo bovino nacional no ano passado. Nova Crixás é o município goiano com maior efetivo.\nEntre os municípios brasileiros, São Félix do Xingu (PA) liderou o ranking nacional, com 2,7 milhões de cabeças, seguido por Corumbá (MS), um efetivo de 2,2 milhões.