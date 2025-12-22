A Receita Federal abriu nesta segunda-feira (22) a consulta ao lote residual de dezembro, que pagará R$ 605,99 milhões a 263.255 contribuintes que caíram na malha fina ou entregaram com atraso a declaração do Imposto de Renda.\nSegundo a entidade, o pagamento será feito em 30 de dezembro na forma escolhida pelo contribuinte ao entregar a declaração (Pix ou depósito bancário).\nVEJA ABAIXO COMO ESTÁ DIVIDIDO O LOTE\nIdosos acima de 80 anos: 5.310 restituições\nIdosos entre 60 e 79 anos: 34.796 restituições\nPessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.087 restituições\nContribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 11.344 restituições\nPessoas que pediram restituição por Pix ou usaram declaração pré-preenchida: 178.030 restituições\nContribuintes sem prioridade: 29.688 restituiçõesPara saber se está neste lote, o contribuinte deve acessar o site do órgão. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, em Meu Imposto de Renda, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).