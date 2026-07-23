A Receita Federal abre, a partir das 9h desta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O lote contempla 2,7 milhões de restituições, totalizando R$ 4,6 bilhões em pagamentos. O dinheiro será depositado no dia 31.\nA consulta para saber se irá receber é feita no site do fisco. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível conferir as informações no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual).\nDo total de restituições, 839,5 mil serão destinadas a contribuintes com prioridade por terem feito a declaração pré-preenchida do IR ou porque optaram por receber a restituição via Pix. Outras 309,4 mil restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197,8 mil contemplam pessoas com prioridade legal.