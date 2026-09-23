Prédio da Receita Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nA Receita Federal abre nesta quarta-feira (23), a partir das 9h, a consulta a mais um lote de restituições do Imposto de Renda 2026. Para saber se receberá o dinheiro, é preciso acessar o site da Receita Federal e informar o CPF e a data de nascimento. Outra opção é fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal.\nO valor total de R$ 1,265 bilhão será pago na próxima quarta-feira (30) para 412.186 pessoas.\nQuem vai receber neste lote\n- Idosos acima de 80 anos: 9.250 restituições\n- Idosos entre 60 e 79 anos: 59.722 restituições\n- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 7.341 restituições\n- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 19.699 restituições\nOutras 281.609 restituições serão destinadas a contribuintes que receberam prioridade por usarem a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber via Pix. Haverá ainda 34.565 restituições para contribuintes não prioritários.