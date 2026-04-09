A Receita Federal do Brasil cobrou R$ 5,2 bilhões de contribuintes em 2025 após identificar inconsistências em declarações do Imposto de Renda que caíram na malha fina.\nDo total de 3,2 milhões de declarações retidas, a maior parte foi resolvida sem necessidade de autuação: 2,4 milhões foram corrigidas espontaneamente pelos próprios contribuintes, o equivalente a 75,2% dos casos. Esse movimento resultou na regularização de R$ 2,6 bilhões, indicando que muitos declarantes reconheceram erros e ajustaram as informações por iniciativa própria.\nPor outro lado, entre os contribuintes que não fizeram a autorregularização, a Receita constituiu outros R$ 2,6 bilhões em créditos tributários de ofício. Nesses casos, o valor é lançado diretamente pelo fisco.\nPilates e procedimentos estéticos no imposto de renda 2026: o que pode e o que não pode ser deduzido