Imposto de Renda paga penúltimo lote da restituição (Joédson Alves/Agência Brasil)\nA Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O dinheiro é liberado na conta informada na declaração ou por Pix, caso essa seja a opção do contribuinte e se a chave for o CPF.\nEntraram no lote contribuintes que entregaram a declaração até o dia 15 de agosto, segundo a Receita. A consulta para saber se irá receber pode ser feita no site Consultar Restituição. O crédito bancário será feito para 1,9 milhão de contribuintes, que vão receber R$ 2,917 bilhões.\nAndré Cavalcanti, contador especialista em tributos e sócio da Valore Contadores Associados, afirma que os contribuintes que ainda não receberam a restituição do Imposto de Renda 2025 precisam esperar o quarto e o quinto lote para entender se caíram ou não na malha fina, embora essa consulta possa ser feita imediatamente pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).