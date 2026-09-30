A Receita Federal paga nesta quarta-feira (30) o lote residual de restituição do Imposto de Renda de setembro. Ao todo, o lote tem R$ 1,265 bilhão distribuído a 412.186 contribuintes que caíram na malha fina, mas regularizaram as pendências.\nDo total, R$ 466 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, desta forma:\nIdosos acima de 80 anos: 9.250 restituições\nIdosos entre 60 e 79 anos: 59.722 restituições\nPessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 7.341 restituições\nContribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 19.699 restituições\nOutras 281.609 restituições serão destinadas a contribuintes que receberam prioridade por usarem a declaração pré-preenchida e/ou por terem optado por receber via Pix. Haverá ainda 34.565 restituições para contribuintes não prioritários.