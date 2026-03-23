A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 tem novidades e está mais completa, mas também pode conter mais erros. A Receita Federal libera o modelo nesta segunda-feira (23), no mesmo dia em que os brasileiros começam a enviar as declarações do IR deste ano. O prazo para prestar contas com o leão termina às 23h59 do dia 29 de maio.\nQuem é obrigado a declarar e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. O modelo facilita o envio, mas as falhas, se não corrigidas, podem levar à malha fina, alertam especialistas ouvidos pela Folha e a própria Receita.\nNeste ano, o cruzamento de dados mudou: parte das informações de rendimentos vem de novas bases, como o eSocial e a EFD Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais), ainda em processo de ajuste por empresas. Por isso, é preciso ter atenção.