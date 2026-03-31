A Receita Federal paga nesta terça-feira (31) o lote residual de restituição do Imposto de Renda liberado para março deste ano. Ao todo, o lote contempla 87.440 restituições, destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300 milhões. A consulta ao lote foi aberta às 10h da última terça-feira (24) e pode ser feita por meio do site do fisco. É preciso informar CPF e data de nascimento.\nTambém é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, em Meu Imposto de Renda, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). De acordo com a Receita, todo o valor deste lote será destinado a contribuintes com prioridade da seguinte forma:\n- Idosos acima de 80 anos: 4.566 restituições\n- Idosos entre 60 e 79 anos: 25.028 restituições\n- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 3.380 restituições