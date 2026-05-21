A Receita Federal pagará o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 em um valor total de R$ 16 bilhões na próxima sexta-feira (29). Ao todo, 8,7milhões de contribuintes serão contemplados. A consulta para saber se vai receber será liberada nesta sexta (22), a partir das 9h.\nO primeiro lote não terá correção monetária, já que ele é pago no último dia de entrega da declaração do IR de 2026.\nA consulta estará disponível no aplicativo Meu Imposto de Renda e no site oficial do órgão. O crédito será efetuado ao longo do dia, e o horário pode variar conforme o banco responsável pela conta informada pelo contribuinte.\nO lote pago é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.