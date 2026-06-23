A Receita Federal vai pagar a restituição do Imposto de Renda a 9,5 milhões de contribuintes no segundo lote, na próxima terça-feira 30. O dinheiro é depositado na conta informada ao declarar o imposto ou pago por Pix, caso a chave seja o CPF e essa tenha sido a opção do cidadão. A consulta foi liberada nesta terça (23) no site da Receita.\nÉ preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual). Serão liberados R$ 16 bilhões em créditos a um total de 9.585.797 contribuintes, no maior lote da história.\nQUEM VAI RECEBER A RESTITUIÇÃO NO 2º LOTE DE 2026?\nDo total de restituições a serem pagas, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma: