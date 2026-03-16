A Receita Federal vai pagar R$ 500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda 2026. Os valores serão depositados a cerca de 4 milhões de contribuintes que não são obrigados a declarar o IR, mas que têm direito de receber a restituição.\nAlém disso, o fisco pretende pagar dois megalotes de devolução dos valores, fazendo com que cerca de 80% dos cerca de 44 milhões de contribuintes obrigados a declarar recebam a restituição nos dois primeiros lotes.\nOutra novidade de 2026 é que, em vez de cinco lotes, a Receita pagará quatro lotes de restituição. O valor o imposto a ser restituído depende de como será o ajuste anual com o fisco.\nMuita gente tem direito a restituição e nem sabe porque teve uma retenção na fonte", explica Robinson Barreirinhas, responsável pela Receita. Segundo ele, um brasileiro de renda menor, que por alguma razão teve uma retenção em um determinado mês não é obrigado a declarar, mas se recebeu um pouco a mais da fonte pagadora poderá ter IR a receber.