O processo seletivo será conduzido no local, com entrevistas pelo RH e pela liderança direta. Os candidatos aprovados poderão realizar o exame médico no próprio mutirão. (Reprodução/ Felippe Araújo)\nA rede de supermercados Bretas abriu 300 vagas de emprego para diversas áreas. O processo seletivo acontecerá nesta quinta-feira (9), das 8h30 às 17h, na unidade da Av. Anhanguera, Setor Central em Goiânia. Segundo a rede de supermercados, as oportunidades são para as unidades em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, ambas na região metropolitana da capital, com possibilidade de contratação imediata.\nConforme informado no processo seletivo, a recomendação é que os interessados cheguem cedo, pois as senhas serão distribuídas por ordem de chegada. As vagas disponíveis abrangem diferentes funções, incluindo açougueiro, padeiro, operador e diversas áreas. (Veja a lista completa na íntegra).