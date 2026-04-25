Mineração Serra Verde, em Minaçu (Reprodução/Site Serra Verde)\nO partido Rede Sustentabilidade e a deputada federal Heloisa Helena (Rede-RJ) entraram com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a venda da Serra Verde, mineradora de terras raras em operação em Minaçu, no Norte de Goiás, para a empresa norte-americana USA Rare Earth. A venda foi anunciada na segunda-feira (20) por US$ 2,8 bilhões, combinando pagamento em dinheiro e ações.\nAo POPULAR, a Serra Verde disse que não comentará sobre o caso.\nA ação protocolada na última sexta-feira (24) pede que a venda da mineradora brasileira para empresa americana seja suspensa porque a operação fere princípios constitucionais. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de liminar, solicita que que não seja realizada qualquer operação capaz de transferir direta ou indiretamente controle econômico relevante sobre ativos minerais estratégicos pertencentes à União.