O diretor-geral da RMC, Nicomedes Silva Filho, durante evento de integração em Goiânia (Fábio Lima/ O Popular)\nFoi anunciada, nesta segunda-feira (3), a integração entre a Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) e a Rede Anhanguera em um evento realizado em Goiânia e transmitido on-line para todos os colaboradores. O Grupo Zahran passa a contar agora, após a aquisição, com o maior grupo de comunicação do Centro-Norte do país, abrangendo quatro estados e cerca de 50 veículos de comunicação.\nO Grupo Zahran, que já coordenava a RMC, adquiriu o controle acionário do Grupo Jaime Câmara, em maio deste ano. Ao todo, a Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) e a Rede Anhanguera reúnem cerca de 1,7 mil colaboradores.\nPresidente do Grupo Zahran, Caio Turqueto, destacou que a história dos dois grupos de comunicação começou com dois empresários visionários: Ueze Zahran em Mato Grosso do Sul, em 1965, e Jaime Câmara, em Goiás, em 1938. Com a integração das duas redes, o objetivo é valorizar o Centro-Norte do país.