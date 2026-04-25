O setor supermercadista estima que existam cerca de 6 mil vagas abertas no estado, o que tem dificultado até investimentos em expansões. Para tentar driblar o problema, os supermercados estão contratando mais pessoas da terceira idade, que costumam ter mais compromisso com o trabalho. É o caso da rede Carrefour, que anuncia vagas para este público. “Disputamos com Uber e iFood, que procuram gente com perfil jovem”, diz o superintendente da Agos, Augusto Almeida.\nNesse cenário, algumas redes de supermercado já começam a oferecer a possibilidade da escala 5x2, mediante condições, como aumento da jornada nos dias trabalhados. Segundo Almeida, alguns varejistas já diminuíram a jornada para 40 horas no Distrito Federal. Para isso, o funcionário precisa ter assiduidade.\nPara Marisa Carneiro, presidente da Associação do Sindicato do Comércio Varejista do Estado (Sindilojas-GO), o desafio vem se agravando. Ela mesma procura uma nova gerente há 45 dias, sem sucesso. Um dos problemas seriam os programas de transferência de renda, que têm critérios que não incentivam a formalização via CLT. “A pessoa prefere ficar no trabalho informal para não perder o benefício”, destaca.