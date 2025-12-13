A região Norte de Goiânia está se tornado alvo de novos investimentos do mercado imobiliário. Esta parte da cidade, que sempre teve menor atenção e velocidade de crescimento que a região Sul, deve ganhar novos empreendimentos horizontais e verticais que irão acelerar seu adensamento. Para viabilizar a mobilidade, estão previstos novos eixos viários, com o prolongamento de importantes avenidas ligando vários bairros e até municípios da região metropolitana.\nA Associação de Desenvolvedores Urbanos de Goiás (ADU-GO) estima que a localidade tenha potencial para receber, aproximadamente, 30 condomínios fechados nos 15 ou 20 anos, se tornando um promissor vetor de crescimento urbano e imobiliário.\nA chegada do Shopping Passeio das Águas ajudou a atrair novos investimentos para a região, que ganhará um novo impulso com a duplicação da GO-462, que liga Goiânia e Santo Antônio de Goiás, localidade que tem novos empreendimentos previstos.