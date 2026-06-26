Pessoas com Deficiência (PcD) poderão comprar veículos de maior valor a partir do próximo ano, utilizando benefícios de impostos. O limite de valor do veículo para obtenção de isenções totais subirá de R$ 120 mil para R$ 200 mil.\nCom isso, a estimativa é de aumento da procura por carros mais completos e de maior valor por este público. A aposentada Rosângela Borelli Capucci começou a comprar carros com benefícios para PcD há oito anos, depois de operar a coluna e as mãos e adquirir uma parestesia na coxa esquerda.\nPara ela, o desconto ajuda muito no orçamento, além do proprietário não perder tanto dinheiro na revenda, por conta da desvalorização. Mas, dentro das mudanças já feitas nas regras, a aposentada reclama do aumento do prazo mínimo para a venda do carro. “Agora, é possível comprar de quatro em quatro anos. Antes, era a cada dois anos. Até R$ 120 mil, o carro vem sem muitos opcionais”, avalia Rosângela.