Renda média cresce mais em 2025 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)\nA renda média de todas as fontes no Brasil alcançou R$ 3.367 por mês em 2025 e renovou o recorde de uma série histórica iniciada em 2012, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nConforme o órgão, o valor subiu 5,4% ante 2024, quando foi registrada a máxima anterior da pesquisa (R$ 3.195). A variação verificada em 2025 também foi mais intensa do que a de 2024 (+2,9%).\nOs dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua): Rendimento de todas as fontes. A série é divulgada em valores reais –ajustados pela inflação.\nNessa versão da Pnad, o IBGE vai além do mercado de trabalho e também contabiliza recursos obtidos por meio de aposentadorias e pensões, aluguel, programas sociais do governo e aplicações financeiras, entre outros.