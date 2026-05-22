Mais de duas semanas após o lançamento do novo Desenrola Brasil, parte dos bancos digitais e fintechs ainda não começou a oferecer oficialmente as renegociações previstas no programa do governo federal. Algumas instituições digitais afirmam que seguem em fase de integração operacional e prometem liberar o serviço nos próximos dias.\nMuitos dos bancos de menor porte ainda não estavam conectados ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), que é o veículo do governo que vai cobrir eventuais calotes que os bancos venham a levar depois de renegociar a dívida dos clientes, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Portanto, elas têm que aderir ao FGO e, depois disso, precisam conectar seus sistemas ao do fundo, um processo que pode levar cerca de um mês.\nLançado em 4 de maio pelo Ministério da Fazenda, o novo Desenrola prevê 90 dias para renegociação de dívidas bancárias, com descontos, parcelamentos e possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento dos débitos.