A Kenya Hellou Doceria já começou a produzir as cascas de chocolate que abrigarão os ovos de colher e a meta é produzir 50% mais que ano passado, quando foram produzidas mil cascas. Neste ano, a meta é vender 1,5 mil. “No início de fevereiro, já produzimos entre 200 e 300 cascas para estarem todas prontas em março, pois os pedidos já estão chegando”, afirma a empresária Kenya Hellou.\nSegundo ela, a escalada no preço do chocolate causou efeito forte também nos produtos artesanais, mas a intenção é escalonar o aumento nos produtos. “Usamos muito o chocolate sical na casca, que é uma linha brasileira da callebalt, de alta qualidade, sem resíduos de gordura. Antes, eu pagava R$ 68 numa barra de 2 quilos. No ano passado, ele foi para R$ 189 e, neste ano, já está R$ 240”, conta. A confeiteira garante que não irá repassar todo este aumento.