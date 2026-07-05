A fixação de cotas para importação de carne bovina pela China e o possível embargo anunciado pela União Europeia, a partir de setembro, podem produzir um impacto de até 30% nas exportações goianas mensais da proteína animal. A perspectiva de queda nas vendas externas já produziu uma queda no preço da arroba do boi nas últimas semanas. A boa notícia é que isso pode provocar um aumento da oferta interna e uma ligeira queda do preço, principalmente da carne de segunda, nos açougues.\nNo fim de 2025, a China estabeleceu cotas de importação para seus principais fornecedores de carne bovina, incluindo Brasil, Austrália e Estados Unidos, para proteger a produção chinesa. Para o Brasil, a cota atual é de 1,106 milhão de toneladas, abaixo das 1,7 milhão de toneladas exportadas para o país em 2025. Dentro da cota, a tarifa é de 12%. Mas, acima desse volume, há uma sobretaxa adicional de 55%, elevando a alíquota total para 67%.