Goiás desponta em um setor hoje estratégico para o mundo, a mineração de terras raras. O Estado tem 25% das terras raras conhecidas no Brasil, que por sua vez abriga a terceira maior reserva de terras raras do mundo, atrás de China e Vietnã. Essas reservas em solo goiano vêm atraindo investimentos e interesse por parcerias.\nEm novembro, por exemplo, os Estados Unidos aprovaram um financiamento de até 465 milhões de dólares para a Serra Verde Pesquisa e Mineração (SVPM) em Minaçu, na região norte de Goiás, única mineradora ativa no Brasil na extração de terras raras e uma das poucas fora da China.\nAlém de Serra Verde, existem outros dois projetos em fase de implantação no estado, em Nova Roma, no Nordeste goiano, com investimentos previstos de R$ 2,8 bilhões, e em Iporá, no Oeste de Goiás. Segundo o governo estadual, também existem outros pontos identificados em Niquelândia, Catalão e Monte Alegre de Goiás.