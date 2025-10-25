Conhecida como a Quarta Revolução Industrial, a chegada da Indústria 4.0 está produzindo fábricas mais inteligentes e sustentáveis em Goiás. As empresas que já entraram nesta nova realidade da tecnologia de produção, que inclui recursos como Inteligência Artificial (IA) e robótica, garantem que estão colhendo bons frutos em forma de maior eficiência e aumento da produção. Mas esta realidade ainda é mais comum nas grandes indústrias.\nA Indústria 4.0 é um conceito que surgiu na Alemanha, em 2011, para designar uma nova forma de produção industrial baseada na integração de tecnologias digitais inteligentes em processos de produção. Ela visa promover a digitalização dos processos e atividades para aumentar a produtividade, por isso reinventou o modo como as empresas projetam, fabricam e distribuem produtos.