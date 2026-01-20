O Rio Quente Resorts e Hot Park estão com 390 vagas abertas para oportunidades de trabalho em Rio Quente, região sul de Goiás. As oportunidades são voltadas para a alta temporada e incluem 140 vagas efetivas e 250 temporárias, com possibilidade de efetivação ao fim do período.\nOs interessados devem entrar em contato com a anunciante, a Aviva Carreiras, pelo site da empresa ou pelo perfil oficial no LinkedIn, onde todas as vagas estão disponíveis.\nPrefeitura de Goiás abre seleção com quase 70 vagas e salário de até R$ 4,5 mil\nVeja cronograma para concurso do TJ-GO com salário de até R$ 32 mil\nEdital do concurso público da Câmara de Goiânia com salário de até R$ 10 mil é publicado; veja detalhes\nAs contratações abrangem diferentes níveis de experiência, com cargos operacionais, técnicos e de liderança. As vagas efetivas oferecem mais de dez benefícios além dos tradicionais, como reembolso de creche, atendimento psicológico, acesso gratuito ao Hot Park durante as folgas, premiações internas e parcerias com empresas para descontos em cursos e produtos.