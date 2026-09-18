-VÍDEO (1.3457776)\nA cidade de Rio Verde se consolidou como a segunda maior produtora de milho do Brasil, segundo um levantamento feito pela Produção Agrícola Municipal (PAM) 2025. De acordo com os dados da pesquisa, a cidade teve um crescimento na produção de 18,7% em relação ao ano anterior, resultando, assim, em uma produção estimada em 2,67 milhões de toneladas de milho.\nAlém da produção de milho, que se refere ao total de grãos colhidos, de acordo com o levantamento, a área destinada à colheita de Rio Verde também cresceu, passando de 334,3 mil hectares para 352 mil hectares. Em Goiás, além da cidade que ocupa a segunda colocação, Jataí ocupou a quarta posição entre as quatro maiores produtoras de milho do Brasil. O aumento registrado em Jataí foi de 6,7% em relação ao ano de 2024.\nO milho ocupa a segunda posição como uma das principais culturas que geram o segundo maior faturamento para o estado, atrás apenas da soja. De acordo com o levantamento, o valor da produção é de R$ 13,7 bilhões.