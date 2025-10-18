Eduardo Zuppani, presidente do Conselho de Assuntos Tributários (Conat) da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), diz que a reforma tributária preocupa a indústria goiana, pois traz alterações importantes. Ele lembra que, como o próximo ano será de testes, com alíquotas para efeito de medida até definir as efetivas, essa transição trará um trabalho adicional para as empresas, que irão conviver com dois sistemas tributários. “Teremos duas apurações distintas, o que vai aumentar muito o trabalho e os riscos de falhas. Estamos atualizando nossos sistemas de faturamento e vamos emitir, a partir de 2026, as notas fiscais com novo desenho.” Zuppani prevê que isso deve gerar uma correria para adequação até o fim deste ano. “Precisamos de profissionais de informática para alterações e não tem gente suficiente para isso nas empresas e nos prestadores de serviço”, alerta. Outra preocupação é que foi vendida a ideia que ela simplificaria a quantidade de impostos, trocando PIS, Cofins e IPI pela CBS, mas os dois primeiros já são calculados juntos e o IPI não desapareceu totalmente. O diretor da Fieg lembra que muitos setores negociaram com os governos alíquotas diferenciadas e condições próprias, mas a reforma tira a autonomia dos estados e eles perdem conquistas. Mas a reforma também prevê reduções de alíquotas, como de produtos básicos e de saúde, que serão reduzidas a zero. Outros terão redução e os demais serão nivelados com alíquota que pode ficar entre 28% e 32%. Um dos maiores impactos será o fim dos incentivos, que ele considera uma adequação de alíquotas para permitir que empresas de Goiás sejam competitivas, numa compensação pelas desvantagens logísticas.Para a advogada tributarista Liz Vecci, da Terra e Vecci Advogados, a reforma irá reposicionar a economia de Goiás. Ela acredita que seu desenho atual ameaça diretamente os setores que não têm matéria-prima ou mercado consumidor local. “Isso inclui farmacêuticas, montadoras e toda a cadeia logística ao redor dessas plantas industriais.” Segundo ela, esses setores, historicamente atraídos pelos incentivos fiscais de Goiás, podem deixar o estado, o que já é esperado em alguma escala. “Estamos diante de um possível processo de desindustrialização”, alerta. Mas a transição também será dolorosa no curto prazo, pois, durante um período longo, as empresas terão que conviver com dois sistemas.“Será uma fase de dual compliance, com aumento de burocracia, complexidade operacional e risco de impacto no fluxo de caixa, especialmente no aproveitamento de créditos”, alerta Vecci. Para ela, também será um tempo de reposicionamento econômico. “O discurso é de que a reforma é a salvação do País, mas esse cenário tende a mudar após a implementação, quando aparecerem as consequências: fechamento de plantas, perda de empregos, queda de arrecadação e fuga de cadeias produtivas”, prevê.Ela acredita que Goiás precisará estar tecnicamente pronto para propor ajustes e negociar instrumentos compensatórios regionais, pois pode viver um ciclo de desindustrialização silenciosa e progressiva. “É uma mudança de geografia econômica e os estados que não tiverem estratégia podem perder décadas de desenvolvimento”, adverte.O fisioculturista Carlos Roberto Pereira dos Santos, proprietário da academia Hunter Fitness, está preocupado com as mudanças que podem vir porque já paga muitos impostos e taxas. “Se houver aumento da carga, isso terá de ser repassado para os preços das mensalidades, o que os alunos não aceitam. Isso dificulta porque a concorrência no mercado já está muito grande”, destaca.