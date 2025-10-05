-VIDEO_INDUSTRIA (1.3320413)\nImagine uma fábrica de biscoitos onde máquinas e sensores se comunicam em tempo real, ajustam processos automaticamente e alertam os técnicos antes mesmo de uma falha acontecer. O que antes parecia coisa de ficção científica já é realidade em algumas indústrias de Goiás. A chamada Indústria 4.0, marcada pelo uso de inteligência artificial, robótica e automação, vem ganhando espaço no estado, mas ainda enfrenta desafios culturais. O POPULAR conversou com representantes da educação técnica e do setor produtivo para entender como Goiás está se adaptando a essa nova revolução industrial.\nSegundo Weysller Matuzinhos de Moura, diretor da Faculdade SENAI Fatesg, a procura por cursos na área de tecnologia tem crescido consideravelmente. Atualmente, a instituição conta com cerca de 500 alunos matriculados na graduação presencial, sendo mais de 80 deles no curso de Inteligência Artificial.