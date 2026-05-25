Além de ser um caminho de manifestação religiosa, a tradicional Rodovia dos Romeiros, que liga Goiânia a Trindade, está se tornando um eixo de desenvolvimento econômico. Quem passa por estes 18 quilômetros da GO-060 tem notado um acelerado processo de ocupação urbana na região, que tem recebido novos condomínios fechados, loteamentos e centros comerciais. A rodovia tem chamado a atenção de investidores, atraídos pela grande movimentação, boa localização e alto potencial de valorização.\nDepois de receber indústrias como a Refrescos Bandeirantes, Imperial e Fricó, além de vários loteamentos, condomínios fechados de alto padrão, atacarejos, como o Atacadão, e o América Shopping, a região continua sendo alvo de novos investimentos do setor privado. A ideia é oferecer mais opções de moradia, comércio e serviços para a crescente população que mora ou trabalha em Goiânia ou Trindade.