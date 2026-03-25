O primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o modelo Saab Gripen E, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (25), quase três anos após a inauguração de sua linha de produção conjunta entre a fabricante sueca e sua parceira local, a Embraer.\nCom isso, o país se une a outros 14 que fabricam, com graus distintos de autonomia tecnológica, esses aparelhos que ultrapassam a velocidade do som –1.225 km/h ao nível do mar.\nO Gripen brasileiro foi exposto ao presidente Lula (PT) e outras autoridades na fábrica da Embraer de Gavião Peixoto (300 km a noroeste de São Paulo). Sua montagem foi completada após mais de um ano em horas de trabalho contínuas.\nDos 36 Gripen comprados pelo país em 2014, um ano após sua seleção, 15 deverão ser completados na unidade. Na FAB, o avião tem a designação F-39. "O dia de hoje significa bem mais do que a entrega de um avião", afirmou o presidente da Saab, Micael Johansson.