Goiás deve ter uma quebra de 31% na produção da última safrinha de milho, com redução prevista de 4 milhões de toneladas em relação à última safra, de acordo com o 10º Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta terça-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A estimativa é que essas perdas contribuam para agravar, ainda mais, o endividamento dos produtores rurais em Goiás, que já está com quase 27% das operações de crédito rural em atraso, inadimplentes, prorrogadas ou renegociadas.\nO assessor técnico da Federação da Agricultura do Estado (Faeg), Lucas Lopes de Castro, explica que o 10º LSPA da Conab está muito alinhado com a Expedição Safra, feita pela entidade e que levantou uma estimativa de 30% de quebra na safra de milho. “Agora, a Conab traz 31% de quebra, o que significa menos 8,7 milhões de toneladas”, destaca. Ele lembra que o problema ocorreu em decorrência do déficit hídrico nas lavouras, pois 43% dos produtores semearam fora da janela ideal de plantio, que vai até 25 de fevereiro.