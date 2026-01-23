A Saga Malls, empresa do Grupo Saga especializada no planejamento, desenvolvimento, comercialização e gestão de shopping centers, informa que retomou a administração do Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia, e do DF Plaza Shopping, em Águas Claras (DF). Com os dois novos empreendimentos, a Saga Mall fortalece sua presença no Centro-Oeste e amplia sua atuação em mercados de alta densidade populacional e forte potencial de consumo.\nAntes da expansão, o portfólio da Saga Malls já incluía o Várzea Grande Shopping (MT) e o América Shopping (GO), além da participação na gestão do Araguaia Shopping e do Shopping Estação, ambos em Goiânia. Agora, a empresa passa a administrar um total de 170 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), reunindo mais de mil operações comerciais, que recebem mais de 37 milhões de consumidores em Goiânia e Aparecida, no estado de Goiás, e nas cidades de Águas Claras (DF) e Várzea Grande (MT).