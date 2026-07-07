O concurso da Prefeitura de Minaçu, com salário de até R$ 21,7 mil, está com as inscrições abertas até o dia 27 de julho. A aplicação das provas objetivas está programada para o dia 30 de agosto.\nAo todo, são 90 vagas imediatas. De acordo com o edital, o concurso oferece vagas nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros. A banca organizadora do concurso é o Instituto Verbena.\nA inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. A taxa é de R$ 150 para todos os cargos. A divulgação das inscrições confirmadas será feita em 7 de agosto. A divulgação dos locais de prova será em 25 de agosto. Confira o edital.\nPrefeitura de Minaçu está com inscrições abertas para concurso com 90 vagas e salários de até R$ 21,7 mil\nProfessores convocados pelo Governo de Goiás deverão se cadastrar em plataforma eletrônica para tomar posse; veja datas