O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quinta-feira (26), um reajuste salarial de 5,4% para todos os professores da rede estadual de ensino de Goiás. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais, onde o governador assegurou que o estado continuará pagando um valor superior ao Piso Nacional do Magistério.\nEm sua fala, Caiado reforçou a valorização da categoria que tem sido marca de sua gestão. "Esse ano não seria diferente. Vamos conceder o reajuste do Piso Nacional do Magistério, com aumento de 5,4%”, afirmou o governador.\nPor fim, Caiado destacou que o reajuste não é uma ação isolada, mas parte de um pacote de benefícios que inclui o pagamento de bônus por resultados pedagógicos e a reorganização da jornada de trabalho para 30 horas/aula, que está vigorando desde janeiro.\nPagamento de diárias pelo estado foi de R$ 49 milhões em 2025