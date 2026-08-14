Goiás deve lançar um novo edital de licitação para parceria público privada (PPP) para investimentos em serviços de esgotamento sanitário em 216 municípios goianos no primeiro trimestre de 2027. “Após os ajustes, será feita uma nova licitação, pois não adiantava só relançar o edital, segundo entendimento dos especialistas e da Saneago”, afirma o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.\nEle destaca que foram feitas PPPs em vários estados e há diversos pontos em avaliação.\nNós fizemos uma escuta organizada de todas as empresas. Mas tivemos vários fatores de impacto, como impactos da reforma tributária e precificação de Capex e Opex, relacionados a valores de investimento e custos operacionais, tendo em vista a distância e a complexidade de alguns municípios menores”, explica Soavinski.\nA licitação anterior foi revogada no início deste mês para reformulações, a fim de elevar a atratividade do projeto. A ampliação de concessões é apontada como o principal caminho para alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto, como determina o novo Marco Legal do Saneamento.