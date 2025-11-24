O banco Santander leiloará casas e apartamentos com valores iniciais abaixo da avaliação de mercado. O evento, que acontece de forma online nesta segunda-feira (24) de junho, a partir das 10 horas, reúne mais de 260 imóveis de diversas cidades brasileiras. Em Goiás, serão 16, com lances que variam entre R$ 82 mil e R$ 810 mil.\nO leilão é do Santander, em parceria com a Mega Leilões. Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Mega Leilões para dar seus lances.\nLeilões de imóveis entram em clima de Black Friday com mais de 1.500 ofertas\nVenda de motos bate recorde histórico\nAlém de Goiás, participam do leilão imóveis localizados nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.