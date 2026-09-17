O Santander realiza, na próxima terça-feira (22), a partir das 10h, um leilão de imóveis pela internet com mais de dez opções em diferentes cidades de Goiás. Os lances começam em R$ 59,9 mil e, em alguns casos, os compradores poderão financiar o imóvel pelo próprio banco em até 35 anos.\nO leilão faz parte de uma rodada nacional, que reúne mais de 200 imóveis em vários estados brasileiros. Entre as opções estão casas, apartamentos, terrenos e imóveis em condomínios fechados. A lista ainda pode receber novos lotes até a data do leilão.\nImóveis disponíveis em Goiás\nNo estado, há imóveis em Goiânia e também em cidades do interior, como Catalão, Jataí, Crixás, Trindade, Santa Helena de Goiás, Ipameri e Planaltina.\nBancos leiloam imóveis em Goiás com valores entre R$ 73 mil e R$ 40 milhões\nGoiásFomento leiloa lote em Goianira com lance de R$ 652,5 mil