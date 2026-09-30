-FOTOS DOS IMÓVEIS (1.3462302)\nO banco Santander está promovendo um leilão de imóveis em Goiás online, com lances iniciais a partir de R$ 88 mil. Ao todo, no estado, são 11 imóveis entre apartamentos, casas em condomínios horizontais e casas convencionais em sete cidades como Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara, Luziânia, Porangatu, Anápolis e Águas Lindas de Goiás (veja os detalhes dos imóveis ao longo da matéria).\nOs lances iniciais podem ser feitos, em grande parte, até a manhã da próxima terça-feira (6). Para participar do leilão, é necessário acessar o site do Mega Leilões e realizar um cadastro, consultar o edital e conferir as condições de cada imóvel, sendo o valor do lance inicial e o valor da venda condicional, ou seja, valor de venda depois da aprovação do vendedor, além de consultar a forma de pagamento e outros encargos. De acordo com o Santander, o leilão é feito totalmente online.