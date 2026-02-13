O Banco Santander realiza um leilão de 113 imóveis em Goiás, com lances entre R$ 57,7 mil e R$ 3,3 milhões. As oportunidades incluem casas, apartamentos e terrenos em cidades como Goiânia, Caldas Novas, Anápolis, Itumbiara, Trindade e Aparecida de Goiânia.\nO leilão é do Santander, em parceria com a Biasi Leilões e Zuk Imóveis. Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões e Zuk Imóveis para dar seus lances.\nAlém de Goiás, participam do leilão imóveis localizados nos estados do Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.