Jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que participará da Ficomex 2025. (Divulgação/Acieg)\nA Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex) 2025 terá uma palestra do jornalista Carlos Alberto Sardenberg sobre mudanças geopolíticas. O profissional também mediará um debate entre governadores. A programação ainda conta com o agrônomo Marcos Fava Neves, conhecido como o Doutor Agro, e Carlos Ferreirinha, especialista em gestão e mercado de luxo. O evento está marcado para os dias 4, 5 e 6 de setembro e será realizado no Centro de Convenções de Goiânia.\nOutra presença aguardada é a do cantor Gusttavo Lima, que será o embaixador da edição deste ano. Para participar, é necessário acessar o site da Ficomex e clicar na opção “Quero participar do evento”. Em seguida, a pessoa deve escolher uma das categorias disponíveis e preencher o cadastro.