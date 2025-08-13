O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/GO) abriu um processo seletivo com salário de até R$ 8,8 mil. Segundo o edital, há seis vagas de início imediato para trainee e também para formação de cadastro de reserva para outros três cargos: analista técnico I (administrativo), analista técnico I (atendimento) e assistente II.\nAs oportunidades são para quem possui o ensino médio ou superior. Para o cargo de analista técnico I (atendimento) pode se candidatar profissionais com graduação em qualquer área de conhecimento (confira a lista completa ao final deste texto).\nAs inscrições estão abertas de 12 a 25 de agosto e as taxas variam de R$ 100 e R$ 120, conforme o cargo escolhido. A banca examinadora é o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nUFG abre concurso com salário de até R$ 4,9 mil