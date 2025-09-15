Está aberto um processo seletivo para formação de cadastro de reserva no cargo de analista técnico com salário de mais de 8 mil reais, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae/GO). O edital destaca que as vagas contemplam os municípios de Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Luziânia, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Posse, além das cidades vizinhas de cada regional do Sebrae.\nAs inscrições começam nesta terça-feira (16) e seguem até às 17h do dia 30 de setembro, podendo ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG). A taxa de inscrição é de R$ 120,00, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda ou pessoas com deficiência. O prazo para solicitar isenção da taxa vai de 16 a 18 de setembro.