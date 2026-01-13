O trabalhador demitido sem justa causa passou a receber parcelas maiores do seguro-desemprego a partir desta segunda-feira (12). O governo federal reajustou as faixas salariais usadas no cálculo do benefício e elevou o valor mínimo e o teto pago aos segurados.\nO que aconteceu?\nAs faixas do seguro-desemprego foram corrigidas em 3,9%. O percentual é equivalente à variação do INPC de 2024, índice que mede a inflação para famílias de menor renda.\nCom isso, o valor máximo do benefício subiu para R$ 2.518,65, enquanto o piso acompanhou o aumento do salário mínimo e passou a ser de R$ 1.621. Antes, eram de R$ 2.424,11 e R$ 1.518, respectivamente.\nOs novos valores já estão em vigor e valem tanto para trabalhadores que já recebem o benefício quanto para quem ainda fará o pedido. O cálculo do seguro-desemprego continua baseado na média das três últimas remunerações anteriores à demissão.