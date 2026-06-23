Goiânia concentra o maior volume de oportunidades no novo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 23 das 317 vagas totais em Goiás. A seleção, que está com inscrições abertas desde o dia 12, estabelece critérios para cargos de supervisão e regionais, como a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.\nConfira o edital do processo seletivo.\nAs inscrições podem ser realizadas até 1º de julho, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção. A taxa tem valor único de R$ 53 para todas as funções.\nOs contratos são temporários e visam à atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Com remunerações que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, de acordo com a função escolhida, o edital ainda prevê o pagamento de auxílio-alimentação de R$ 1.192 por mês, férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.