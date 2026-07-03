Os processos seletivos do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Goiás, que oferecem vagas com salários de até R$ 6,2 mil, seguem com inscrições abertas. Embora os prazos para a maioria dos cargos tenham se encerrado nesta quinta-feira (2), funções como instrutor de teatro em Anápolis, auxiliar de copa e cozinha em Goiânia e auxiliar de carga e descarga em Luziânia continuam com inscrições abertas até este domingo (5).\nAs oportunidades contemplam profissionais de níveis fundamental e médio. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelos sites do Sesc Goiás ou do Senac Goiás.\nA lista de inscritos, acompanhada do cronograma das próximas etapas, como provas e entrevistas, será divulgada na próxima terça-feira (7).\nSesc e Senac abrem vagas de emprego em Goiânia e outras cidades de Goiás com salários de até R$ 6,2 mil