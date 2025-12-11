A prefeitura de Acreúna está com processo seletivo aberto com 120 vagas imediatas e para cadastro de reserva para níveis superior, médio e fundamental. Os salários variam de R$ 1,518 a R$ 8 mil, a depender do nível de escolaridade do candidato.\nAs inscrições são gratuitas, presenciais e podem ser feitas até dia 16 de dezembro, na sede da prefeitura de Acreúna, na Avenida São Felipe, n° 34, Setor Serra Dourada, e o atendimento ocorre das 8h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.\nA seleção terá etapa única e será feita a partir da análise dos currículos e de títulos, com pontuação baseada na formação e na experiência profissional do candidato.\nOs aprovados terão contrato de trabalho temporário de um ano, que poderá ser prorrogado por mais um ano.\nPrefeitura de Campinorte abre seleção para 34 vagas na saúde