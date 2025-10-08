- senac_curso_3d.mp4 (1.3321159)\nO Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso de Criação de coleções de moda em 3D e inteligência artificial (IA). A capacitação profissional será realizada nos dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 17h30, na unidade do Setor Aeroporto, em Goiânia. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (62) 99839-9178. A taxa de inscrição é de 6 parcelas de R$ 104.\nSegundo o Senac, o curso tem duração de 16 horas e é uma oportunidade de aprimoramento profissional com foco nas tecnologias que estão revolucionando o mercado. O público-alvo é voltado para designers de moda, empreendedores e estudantes de moda que estão em busca de conhecimento avançado em tecnologia de design.\nOs participantes terão acesso a conteúdos essenciais, como a utilização de ferramentas digitais, o desenvolvimento de produtos de moda em 3D. (Divulgação/Senac Goiás)